«Токсичная свежесть»: специалисты предупредили об опасности популярных ароматизаторов

Согласно данным организации, опирающейся на исследование французской ассоциации «60 Millions de Consommateurs», благовония в форме палочек и конусов для поджигания при сжигании выделяют целый ряд токсичных веществ.

В процессе горения такие ароматизаторы выбрасывают в воздух:

формальдегид;

бензол;

этилбензол;

фурфурол;

стирол;

толуол;

ацетальдегид.

При этом концентрация вредных веществ зачастую многократно превышает рекомендованные нормы качества воздуха в помещениях. Помимо химических соединений, при сжигании благовоний образуются высокие концентрации микрочастиц — продуктов горения. Эти мельчайшие частицы способны проникать в легкие и далее — в кровоток, создавая серьезную угрозу для здоровья.

Эксперты Роскачества провели сравнительный анализ разных типов ароматизаторов и определили наиболее безопасную альтернативу: аромадиффузоры с палочками. Именно их специалисты рекомендуют использовать в качестве замены опасным благовониям.

Рекомендации Роскачества для безопасного использования ароматизаторов:

Полностью отказаться от применения благовоний в форме палочек и конусов, требующих поджигания.

С осторожностью использовать эфирные масла, предварительно проверив их состав и рекомендации по применению.

Регулярно проветривать помещение, где используются любые виды ароматизаторов.

Внимательно изучать состав каждого ароматизирующего средства перед покупкой и использованием.

