«Токсичная свежесть»: специалисты предупредили об опасности популярных ароматизаторов
Роскачество: домашние ароматические средства могут навредить здоровью
Роскачество обнародовало результаты исследования, предупреждающего об опасности некоторых видов домашних ароматизаторов, сообщает РИА Новости.
Согласно данным организации, опирающейся на исследование французской ассоциации «60 Millions de Consommateurs», благовония в форме палочек и конусов для поджигания при сжигании выделяют целый ряд токсичных веществ.
В процессе горения такие ароматизаторы выбрасывают в воздух:
- формальдегид;
- бензол;
- этилбензол;
- фурфурол;
- стирол;
- толуол;
- ацетальдегид.
При этом концентрация вредных веществ зачастую многократно превышает рекомендованные нормы качества воздуха в помещениях. Помимо химических соединений, при сжигании благовоний образуются высокие концентрации микрочастиц — продуктов горения. Эти мельчайшие частицы способны проникать в легкие и далее — в кровоток, создавая серьезную угрозу для здоровья.
Эксперты Роскачества провели сравнительный анализ разных типов ароматизаторов и определили наиболее безопасную альтернативу: аромадиффузоры с палочками. Именно их специалисты рекомендуют использовать в качестве замены опасным благовониям.
Рекомендации Роскачества для безопасного использования ароматизаторов:
- Полностью отказаться от применения благовоний в форме палочек и конусов, требующих поджигания.
- С осторожностью использовать эфирные масла, предварительно проверив их состав и рекомендации по применению.
- Регулярно проветривать помещение, где используются любые виды ароматизаторов.
- Внимательно изучать состав каждого ароматизирующего средства перед покупкой и использованием.
