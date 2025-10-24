Токсичный обед: врач раскрыла всю правду о лапше быстрого приготовления

Популярный среди россиян продукт — лапша быстрого приготовления — может нести серьезную опасность для здоровья при регулярном употреблении. Подробный разбор ее состава в беседе с «Лентой.ру» представила врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

Специалист выделила несколько ключевых факторов риска. Главную угрозу, по ее словам, представляют синтетические добавки: усилители вкуса, консерванты и искусственные красители. Высокое содержание соли в продукте увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки.

Эксперт отметила, что продукт состоит в основном из «легких» углеводов, практически не содержит клетчатки, белка и витаминов группы B. Это приводит к кратковременному насыщению и быстрому возвращению чувства голода. Врач рекомендует рассматривать такую лапшу лишь как экстренный вариант, когда нет возможности приготовить полноценную пищу.

Отдельное предупреждение касается способа приготовления. Бинатова призвала не заливать лапшу кипятком прямо в пластиковом стаканчике, так как упаковка из полистирола при нагревании выделяет токсичные соединения, нарушающие работу эндокринной системы.

