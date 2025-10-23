Пищевой мел: новый тренд из соцсетей оказался губителен для здоровья

В соцсетях набирает популярность новый тренд: пользователи с аппетитом поедают так называемый пищевой мел, демонстрируя это на камеру. На маркетплейсах можно найти наборы с разными вкусами, которые активно раскупаются, судя по отзывам. Однак врач-терапевт Надежда Чернышева в беседе с REGIONS объяснила , что такое «лакомство» может навредить здоровью.

Как напомнила эксперт, термин «пищевой мел» — лишь маркетинговый ход, вводящий в заблуждение. Употребление в пищу мела, глины или земли не является безопасным и не имеет доказанной медицинской пользы. Для этого поведения существует медицинский термин — пикацизм. Он характеризуется устойчивым желанием употреблять в пищу несъедобные вещества и чаще встречается у детей, беременных женщин или может указывать на определенные дефициты в организме.

По словам Чернышевой, ключевой причиной такого извращения вкуса часто является железодефицитная анемия, а вовсе не нехватка кальция, как принято считать. Если возникает непреодолимое желание есть мел, первым шагом должен быть не поход в интернет-магазин, а визит к врачу и сдача анализа крови на ферритин — основной показатель запасов железа. Попытка «лечиться» с помощью мела бесполезна. Хотя мел и глина могут выступать в роли сорбентов, их эффективность при отравлениях крайне низка по сравнению с современными лекарственными препаратами.

Если же речь идет о следовании моде, риски остаются. Чистый мел в небольшом количестве может не нанести прямого вреда, но его постоянное употребление не является нормой. Гораздо опаснее поедание глины, которое способно спровоцировать кишечную непроходимость, требующую хирургического вмешательства. Эксперт подчеркивает: производство «съедобных» мела и глины — лишь ответ на нездоровый спрос, порожденный соцсетями. Вместо того чтобы поддаваться тренду, необходимо установить и устранить истинную причину такого желания, обратившись за профессиональной медицинской помощью.

