Только не после сна: выяснилось, чем опасна утренняя зарядка

Утренняя зарядка ассоциируется со здоровым образом жизни. Но в некоторых случаях такие упражнения могут только принести вред, рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

Роскошь для здоровых

Эксперт объяснила, что физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или связанные с этим риски, патологии суставов и другие недуги.

«Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Нужна подготовка

И даже если человек здоров, не следует начинать зарядку сразу после пробуждения. Нужно дать своему организму проснуться и подготовиться к активности.

«Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Поэтому сначала лучше умыться и принять душ, выпить воды, съесть сбалансированный завтрак. Тогда зарядка поможет улучшить качество жизни и самочувствие, получить энергию», — подчеркнула врач.

Собеседница рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно — из йоги. При этом помещение должно быть хорошо проветренным.

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