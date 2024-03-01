Только не после сна: выяснилось, чем опасна утренняя зарядка
Терапевт Алиева рассказала, кому навредит зарядка по утрам
Фото: [freepik.com]
Утренняя зарядка ассоциируется со здоровым образом жизни. Но в некоторых случаях такие упражнения могут только принести вред, рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.
Роскошь для здоровых
Эксперт объяснила, что физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или связанные с этим риски, патологии суставов и другие недуги.
«Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Нужна подготовка
И даже если человек здоров, не следует начинать зарядку сразу после пробуждения. Нужно дать своему организму проснуться и подготовиться к активности.
«Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Поэтому сначала лучше умыться и принять душ, выпить воды, съесть сбалансированный завтрак. Тогда зарядка поможет улучшить качество жизни и самочувствие, получить энергию», — подчеркнула врач.
Собеседница рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно — из йоги. При этом помещение должно быть хорошо проветренным.
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