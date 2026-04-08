«Толстеют, болеют и страдают»: диетолог предупредил об опасности безалкогольного пива

Многие считают, что «нулевка» безвредна. Но врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков развеял этот миф. Оказывается, безалкогольное пиво способно нанести серьезный удар по здоровью. И последствия могут быть похожими на те, что вызывает обычный алкоголь, только с другим оттенком. Об этом сообщает «АиФ».

Первая опасность — лишний вес. Да, в «безалкогольном» нет спирта, но есть калории. Регулярное употребление такого напитка ведет к набору килограммов, предупреждает диетолог. Вторая — проблемы с желудком. Дрожжи, содержащиеся в пиве, у людей с ослабленным иммунитетом нарушают микрофлору кишечника. Итог — изжога и гастрит. Третья — головная боль. Даже без этанола напиток способен вызывать сосудистые реакции и мигрени.

Врач подчеркивает: безалкогольное пиво — не лимонад. Его нельзя пить литрами, думая, что это безобидная газировка. Калорийность, дрожжи, солод — все это нагрузка на организм. Особенно опасно злоупотреблять напитком людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто следит за фигурой.

Ранее нейрогастроэнтеролог объяснил, чем опасна привычка питаться замороженной пиццей.