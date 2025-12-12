Врач Мясников предостерег людей от игнорирования частого онемения в руках

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на один из распространенных симптомов, который многие часто игнорируют. В новом эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что онемение рук может быть не просто признаком усталости или неудобной позы, а указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Запись выпуска выложили на цифровой платформе «Смотрим».

В частности, доктор Мясников рассказал о прямой связи этого неприятного ощущения с заболеваниями щитовидной железы. По его словам, сбои в работе этого органа могут провоцировать симптом.

«Недостаток гормонов щитовидной железы ведет к отекам, в руке заклинивает нервы. И поэтому может быть [онемение]», — пояснил медик.

Таким образом, периодическое или постоянное онемение в конечностях может служить важным сигналом для проведения медицинского обследования и проверки гормонального фона.

