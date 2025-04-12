Трамп рассказал, какие советы ему дали врачи

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам на борту самолета, следовавшего во Флориду рассказал, что в ходе медицинского обследования врачи посоветовали ему внести изменения в свой образ жизни.

«Немного есть», — сказал он, отвечая на вопрос о том, рекомендовали ли ему медики поменять образ жизни.

Известно, что американский лидер очень любит фастфуд и кока-колу.

Президент США Дональд Трамп провел в медицинском центре около четырех часов для прохождения обследований. Выводы врачей о состоянии его здоровья будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что издательство Penguin Press выпустит книгу об ухудшении состояния здоровья Байдена.