Издательство Penguin Press выпустит книгу об ухудшении состояния здоровья Джо Байдена
В США выйдет книга об угасании Байдена
Фото: [flickr.com]
Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, собирается выпустить книгу под названием «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз», посвященную ухудшению состояния здоровья бывшего президента США.
Об этом сообщается на странице издательства в соцсети.
Авторы работы – Джейк Тэппер и Алекс Томпсон.
В книге также пойдет речь о том, как окружение бывшего американского лидера пыталось скрыть его проблемы от общественности.
Тэппер и Томпсон утверждают, что люди из ближайшего окружения Байдена убедили себя в том, что он сможет выиграть президентские выборы, и не разглашали своим партнерам и представителям общественности информацию об истинном состоянии здоровья Джо Байдена.
Книга появится в продаже в мае.
Ранее сообщалось о том, что Володин обвинил Байдена и Меркель в развязывании войны на Украине.