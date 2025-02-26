Об этом сообщается на странице издательства в соцсети.

Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, собирается выпустить книгу под названием «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз», посвященную ухудшению состояния здоровья бывшего президента США.

Авторы работы – Джейк Тэппер и Алекс Томпсон.

В книге также пойдет речь о том, как окружение бывшего американского лидера пыталось скрыть его проблемы от общественности.

Тэппер и Томпсон утверждают, что люди из ближайшего окружения Байдена убедили себя в том, что он сможет выиграть президентские выборы, и не разглашали своим партнерам и представителям общественности информацию об истинном состоянии здоровья Джо Байдена.

Книга появится в продаже в мае.

Ранее сообщалось о том, что Володин обвинил Байдена и Меркель в развязывании войны на Украине.