Трансфузиолог Трахман перечислил сложности, с которыми могут столкнуться доноры крови

По словам врача-трансфузиолога Павла Трахмана, в настоящее время стать донором крови достаточно просто, ключевыми условиями являются возраст от 18 лет и хорошее здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что процедура сдачи крови абсолютно безопасна, также перед ней каждый донор проходит тщательный медосмотр для исключения вероятных проблем со здоровьем.

По мнению медика, при этом после сдачи крови не исключены легкие побочные эффекты вроде головокружения или легкого недомогания. Они чаще всего связаны со стрессом, возникающим у многих людей, прежде всего у новичков. Кроме того, могут появиться синяки или гематомы в месте укола, которые проходят через пару-тройку дней.

Он добавил, что медперсонал всегда старается поддержать и успокоить доноров, и процесс сдачи крови обычно проходит гладко и без проблем.

Ранее Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор.