Травматолог Алексутов назвал способы выбора правильной обуви для бега

По словам врача-травматолога Сергея Алексутова, неправильно подобранная обувь для бега может привести к травмам. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что весьма важно, чтобы она была с мягкой амортизирующей подошвой, гнуться в переднем отделе стопы, быть широкой в передней части обуви кроссовка. Приобретать кроссовки стоит в размер или на полразмера больше, чтобы не стеснять ногу во время занятия спортом.

По мнению медика, неправильный выбор обуви может спровоцировать ортопедические заболевания.

Он отметил, что обувь можно улучшить путем подбора ортопедических стельки для спорта, которые обладают специальными конструктивными элементами. Например, введена дополнительная мягкость в пяточной области и покрытии.

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