Врач Уланкина рассказала о правилах полезного бега
Фото: [pexels.com / Tirachard Kumtanom]
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, какие риски несет каждодневный бег, кому лучше воздержаться от интенсивной нагрузки и чем активность помогает здоровью. Правила здорового бега специалист назвала в беседе с RT.
Аэробные нагрузки, бег и интенсивные тренировки позволяют доставить в организм больше кислорода. Он попадает в приток крови, копит энергию для работы. Основную пользу бега эксперт отмечает в следующем:
- положительно влияет на здоровье костей, укрепляя их;
- улучшает психоэмоциональное состояние;
- укрепляет мышцы;
- укрепляет иммунитет;
- улучшает нервную систему;
- способствует крепкому и здоровому сну;
- заставляет сердце активнее перекачивать кровь, чем тренирует сердечно-сосудистую систему.
Однако для максимальной пользы от бега стоит помнить про противопоказания и учитывать некоторые правила. Например, не стоит заниматься бегом людям с очень большим весом, так как это слишком загружает сосуды и опорно-двигательный аппарат. Стоит выбирать ровные поверхности, так как ухабистые дорожки повышают риск травм лодыжек, суставов и коленей.
Уланкина предостерегла от каждодневного бега, и отметила, что нагрузка должна начинаться с минимальной. Важно давать мышцам отдохнуть. Перед пробежкой важно разогреть мышцы легкой зарядкой. При продолжительной и постепенной нагрузке получится «поставить» дыхание. Например, лучше начинать с быстрого шага и перейти в бег, постепенно меняя интенсивность и дистанцию.
«Обувь играет ключевую роль во время бега, поэтому ее выбору следует уделить особое внимание. Для пробежек нужны кроссовки с хорошей амортизацией и стелькой, поддерживающей стопу», — отметила Уланкина.
Оптимальная частота нагрузок — три-четыре раза в неделю.
Отметим, что надежнее всего распределить нагрузку после консультации со специалистом, который учтет индивидуальные особенности здоровья и даст рекомендации.
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