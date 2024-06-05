Врач Уланкина рассказала о правилах полезного бега

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, какие риски несет каждодневный бег, кому лучше воздержаться от интенсивной нагрузки и чем активность помогает здоровью. Правила здорового бега специалист назвала в беседе с RT .

Аэробные нагрузки, бег и интенсивные тренировки позволяют доставить в организм больше кислорода. Он попадает в приток крови, копит энергию для работы. Основную пользу бега эксперт отмечает в следующем:

положительно влияет на здоровье костей, укрепляя их;

улучшает психоэмоциональное состояние;

укрепляет мышцы;

укрепляет иммунитет;

улучшает нервную систему;

способствует крепкому и здоровому сну;

заставляет сердце активнее перекачивать кровь, чем тренирует сердечно-сосудистую систему.

Однако для максимальной пользы от бега стоит помнить про противопоказания и учитывать некоторые правила. Например, не стоит заниматься бегом людям с очень большим весом, так как это слишком загружает сосуды и опорно-двигательный аппарат. Стоит выбирать ровные поверхности, так как ухабистые дорожки повышают риск травм лодыжек, суставов и коленей.

Уланкина предостерегла от каждодневного бега, и отметила, что нагрузка должна начинаться с минимальной. Важно давать мышцам отдохнуть. Перед пробежкой важно разогреть мышцы легкой зарядкой. При продолжительной и постепенной нагрузке получится «поставить» дыхание. Например, лучше начинать с быстрого шага и перейти в бег, постепенно меняя интенсивность и дистанцию.

«Обувь играет ключевую роль во время бега, поэтому ее выбору следует уделить особое внимание. Для пробежек нужны кроссовки с хорошей амортизацией и стелькой, поддерживающей стопу», — отметила Уланкина.

Оптимальная частота нагрузок — три-четыре раза в неделю.

Отметим, что надежнее всего распределить нагрузку после консультации со специалистом, который учтет индивидуальные особенности здоровья и даст рекомендации.

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