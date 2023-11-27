Трехсантиметровая щепка застряла в колене: Раменские врачи прооперировали ребенка с раной на ноге

В Раменскую больницу поступил пятилетний ребенок с раной на левой ноге около колена, которая не заживала в течение длительного времени. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что более месяца мама пыталась самостоятельно вылечить рану с помощью антибиотиков и различных повязок с мазями, однако она продолжала нагнаиваться. Медики приняли решение проводить операцию, чтобы выяснить причины нагноения.

Так, в ходе операции обнаружили и извлекли щепку размером около трех сантиметров. Однако выяснить то как она там оказалась не удалось. Ткани, окружавшие щепку, иссекли и установили дренаж. к счастью, серьезных последствий для здоровья ребенка не было благодаря тому, что инородное тело не успело проникнуть в суставную сумку колена. В настоящий момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения.

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