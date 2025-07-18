Тренд клеймения холодом вместо тату назвали смертельно опасным
NYP: тренд клеймения холодом вместо тату может привести к сепсису
Появившаяся альтернатива татуировкам — крио-маркировка — вызвала опасения из-за потенциальных рисков для здоровья, сообщило издание New York Post (NYP).
По данным издания, практика крио-маркировки, традиционно используемая для идентификации скота, неожиданно заинтересовала людей, увлекающихся татуировками. Видеоролики, демонстрирующие нанесение таких отметок непосредственно на кожу, стали вирусными в TikTok, набирая миллионы просмотров.
Дерматолог Андреа Суарез настоятельно рекомендовала не поддаваться этой тенденции, указывая на серьезные проблемы со здоровьем, связанные с крио-маркировкой. Она подчеркнула, что такой процесс может вызвать глубокие обморожения, увеличивая риск развития флегмоны — серьезной бактериальной инфекции, поражающей глубокие слои кожи и подкожные ткани.
Отмечается, что отсутствие адекватного лечения флегмоны может привести к серьезным осложнениям, таким как сепсис, инфекция внутренней оболочки сердца и остеомиелит, воспаление костной ткани.
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