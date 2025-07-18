Тренд клеймения холодом вместо тату назвали смертельно опасным

По данным издания, практика крио-маркировки, традиционно используемая для идентификации скота, неожиданно заинтересовала людей, увлекающихся татуировками. Видеоролики, демонстрирующие нанесение таких отметок непосредственно на кожу, стали вирусными в TikTok, набирая миллионы просмотров.

Дерматолог Андреа Суарез настоятельно рекомендовала не поддаваться этой тенденции, указывая на серьезные проблемы со здоровьем, связанные с крио-маркировкой. Она подчеркнула, что такой процесс может вызвать глубокие обморожения, увеличивая риск развития флегмоны — серьезной бактериальной инфекции, поражающей глубокие слои кожи и подкожные ткани.

Отмечается, что отсутствие адекватного лечения флегмоны может привести к серьезным осложнениям, таким как сепсис, инфекция внутренней оболочки сердца и остеомиелит, воспаление костной ткани.

Ранее сообщалось, что зумеры в России начали «вешаться» на дорожных знаках, подражая Канье Уэсту.