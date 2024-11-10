Тренер Устюжанин пояснил важность разумного подхода к началу закаливания

По словам фитнес-тренера Ивана Устюжанина, закаливание как метод укрепления организма имеет древние корни, однако к данному процессу следует подходить разумно. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что сразу окунаться в ледяную воду или страться бегать в шортах при минусовой температуре — это путь не к здоровью, а к стрессу для организма. Так, внезапный шок может привести к переохлаждению или даже спровоцировать сердечный приступ у неподготовленных людей.

По мнению тренера, лучшим способом начать закаливания будет контрастный душ, прежде всего начинать стоит с комфортной теплой воды, после чего постепенно переходить на холодную. Стоять под холодной водой стоит буквально несколько секунд — сначала 10-15, постепенно увеличивая это время. Тем не менее завершать процедуру всегда необходимо теплой водой во избежание переохлаждения.

Он уточнил, что такие практики, как закал-бег, требуют не только физической, а также и моральной подготовки. К такому виду закаливания следует начинать готовиться еще в летний сезон, постепенно приучая тело к понижению температуры.

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