«Тролль всегда прав»: психолог раскрыла, являются ли оскорбления в Сети признаком болезни

Школьница с гордостью публикует с соцсетях фото самостоятельно связанной шапки и получает в ответ волну хамства. Женщина в годах интересуется мнением подписчиков о своей новой стрижке, а хейтеры оскорбляют ее без всяких сожалений. Таких исходящих желчью и унижающих всех вокруг называют интернет-троллями, и бытует мнение, что все они психические нездоровы. Но так ли это на самом деле?

Психолог Анна Завгороднева рассказала, почему люди ведут себя агрессивно в Сети. По ее мнению, это идет от чувства безнаказанности, а вовсе не является проявлением психической болезни.

«На самом деле, все нормально с хамами, троллями и всеми остальными в интернете. Так себя ведут люди не от того, что они травмированные, а потому что для них это возможность выплеснуть свой негатив совершенно безнаказанно», — заявила Завгороднева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Высокомерие, дурное воспитание, уверенность в собственной правоте — качества, которые отличают злобных троллей от нормальных людей, добавила психолог.

«Тролль всегда прав, он уверен, что ему ничего не будет даже за самые жестокие оскорбления. Ему просто необходимо раскритиковать чей-то наряд, внешность, работу, и делает это он с садистским удовольствием, потому что в реальной жизни он бы на такое никогда не решился», — пояснила эксперт.

Им абсолютно неважно, кого именно они оскорбляют и то, какие раны они наносят другим людям, подчеркнула Завгороднева. Многие делают это за деньги, продолжила она, ведь большое количество комментариев помогает набрать популярность блогерам.

«Не стоит обращать на них свое внимание. Это очень неприятно, но какое вам дело до мнения чужого человека?» — заключила эксперт.

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