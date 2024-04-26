«Тревожная кнопка» появилась у подмосковных бригад скорой помощи

«Тревожная кнопка» заработала на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Тревожная кнопка» позволяет медикам незаметно отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации, ведь зачастую сотрудники скорой сталкиваются с агрессией, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«При нажатии на нее (на тревожную кнопку. — прим. ред.) сигал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Диспетчер принимает вызов и передает его в полицию», — пояснил глава областного Минздрава.

В ведомстве добавили, что пока в регионе не было зафиксировано случаев использования медиками «тревожной кнопки».

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