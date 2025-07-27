Тревожный миллиард: каждый восьмой человек на Земле страдает ожирением

Число людей с ожирением в мире превысило миллиард. Об этом говорится в глобальном исследовании, в котором приняли участие специалисты Пироговского Университета Министерства здравоохранения РФ и более 1,5 тыс. ученых из 190 стран. Результаты работы опубликованы в научном журнале The Lancet.

В материале отмечается, что данные за период с 1990 по 2022 годы свидетельствуют о катастрофическом росте показателей ожирения среди детей и подростков — они увеличились в четыре раза.

При этом позитивная тенденция наблюдается в снижении доли детей с недостаточным весом — с 10,3% до 8,2% среди девочек и с 16,7% до 10,8% среди мальчиков. Тем не менее, в 2022 году почти 160 млн несовершеннолетних по всему миру страдали от ожирения.

Среди взрослых ситуация еще более тревожная. Показатели ожирения у женщин удвоились — с 8,8 до 18,5%, а у мужчин — утроились (с 4,8 до 14,0%).

Параллельно с этим вдвое сократилось количество людей с дефицитом массы тела. Доля взрослых с недостаточным весом сократилась с 14,5 до 7% у женщин и с 13,7 до 6,2% у мужчин.

Особую озабоченность экспертов вызывает феномен «двойного бремени» — сочетания проблем ожирения и недоедания в одних и тех же странах. Лидерами этого антирейтинга стали островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Парадоксально, но наиболее быстрый рост показателей ожирения зафиксирован в странах с низким и средним уровнем дохода, где они уже превысили аналогичные показатели промышленно развитых европейских государств.

Исследователи подчеркивают, что ожирение стало одной из главных угроз общественному здоровью XXI века, требующей скоординированных действий на глобальном уровне.

Ранее сообщалось, что Япония подтвердила статус страны с самой высокой продолжительностью жизни у женщин.