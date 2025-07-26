Япония подтвердила статус страны с самой высокой продолжительностью жизни у женщин

Япония по итогам 2024 года подтвердила статус лидера по продолжительности жизни среди женщин, установив мировой рекорд в 40-й раз. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно последним данным, средний показатель для японок составил 87,13 лет, что сохраняет за страной первое место в глобальном рейтинге. При этом мужчины в Японии живут в среднем 81,09 лет. Эти данные ставят их на шестую строчку в мире, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии и нескольким другим странам.

Интересно, что по сравнению с прошлым годом статистика почти не изменилась. Так, у мужчин разница составила 0,00%, а у женщин — всего 0,01%.

Эксперты связывают высокую продолжительность жизни женщин в Японии с несколькими факторами, включая качественную медицину, сбалансированное питание, активный образ жизни и социальную поддержку пожилых людей.

Однако гендерный разрыв остается заметным — японские мужчины по-прежнему живут на 6 лет меньше, чем женщины. Основными причинами ученые называют более высокий уровень стресса, курение и менее внимательное отношение к здоровью.

Ранее сообщалось, что пожилой японский писатель остался в Индии без поддержки семьи из-за болезни.