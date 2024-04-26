Три крупных камня извлекли подмосковные врачи из желчевыводящих путей 90-летней женщины

Врачи Подольской больницы удалили из желчевыводящих путей 90-летней женщины три крупных камня, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила к медикам с жалобами на тошноту и боли в животе, кроме того, у пенсионерки наблюдалась желтизна кожных покровов.

В ходе обследования врачи обнаружили камни диаметром около 1,2-1,5, они препятствовали нормальному оттоку желчи. Женщину прооперировали с помощью эндоскопического оборудования, рассказал заведующий отделением эндоскопии Агарон Айвазян.

«Это позволило избежать большой полостной операции и необходимости дренирования, что способствует более быстрому выздоровлению и реабилитации пациентки», — отметил специалист.

Операция длилась сорок минут. Врачам удалось восстановить отток желчи, благодаря чему кожа пациентки приобрела нормальный здоровый цвет. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.

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