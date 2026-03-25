Три операции за 700 тысяч и потеря обеих грудей: почему пациентка из Алтая оказалась в центре скандала

Жительница Барнаула Светлана Андреева обратилась в суд с иском к частной клинике из Новосибирска после серии хирургических вмешательств, в результате которых она лишилась обеих молочных желез. Свою историю женщина рассказала в эфире программы « Вести Алтай ».

Как все начиналось

Первоначально у пациентки диагностировали онкологическое заболевание. Врачи в Барнауле предложили удалить только пораженную опухолью грудь, а реконструкцию провести через год. Однако в новосибирском медучреждении женщине порекомендовали другой подход: провести все этапы сразу и заодно прооперировать здоровую грудь, чтобы снизить вероятность рецидива.

Осложнения и новый шок

После первого вмешательства у Андреевой начались проблемы: швы разошлись, потребовалась повторная операция. Затем развилось нагноение, из-за чего хирургам пришлось проводить третье вмешательство.

По словам женщины, о полном удалении груди речи не шло. Однако после третьей операции она, придя в сознание, обнаружила, что обе молочные железы отсутствуют. Пациентка пережила сильнейшую истерику, врачам пришлось вводить ей успокоительное. Позже выяснилось, что в подписанном ею информированном согласии было прописано удаление обеих грудей.

Цена и планы

Общая стоимость трех операций составила около 700 тысяч рублей. Андреева намерена через суд вернуть потраченные средства и получить компенсацию за причиненный вред здоровью. Дальнейшее лечение она планирует проходить в Барнауле.

Ранее сообщалось, что женщина из Бурятии выиграла дело против косметолога, оставившего ожоги.