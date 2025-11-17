Три постоянных гостя на столе: гастроэнтеролог назвала провоцирующие инфаркт продукты

Гастроэнтеролог Ирина Яковлева сообщила, что регулярное употребление полуфабрикатов, сосисок, колбас и промышленных соусов повышает риск инфарктов и инсультов. Факт о повышенной опасности продуктов подтвердил врач, передает Lenta.ru .

Яковлева пояснила, что основная опасность связана с высоким содержанием соли в готовых продуктах. Избыточное потребление соли способствует развитию гипертонии, что является прямым фактором риска для сердечно-сосудистой системы.

Врач также обратила внимание на опасность сахара. Частое употребление сладостей, газированных напитков, энергетиков, пакетированных соков и сладких йогуртов повышает уровень триглицеридов и способствует набору веса, что увеличивает риск диабета и негативно влияет на сердце.

Гастроэнтеролог рекомендовала ограничивать промышленно обработанные продукты и отдавать предпочтение домашней еде с коротким и понятным списком ингредиентов. Продукты с более чем 20 компонентами априори считаются вредными.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что россияне потребляют слишком много соли и сахара, что требует внимательного контроля рациона.

