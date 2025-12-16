Три «школьных» болезни: врачи бьют тревогу из-за эпидемии сколиоза, близорукости и ожирения среди детей

Российские врачи указали на прямую связь между школьным обучением и развитием у детей ряда хронических заболеваний, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее распространенными проблемами, выявляемыми в ходе ежегодных профилактических осмотров, являются нарушения опорно-двимательного аппарата (сколиоз), органа зрения (близорукость) и метаболические расстройства (ожирение).

Практически все дети школьного возраста — 98%, охвачены системой профессиональных медицинских осмотров. Эта практика позволяет фиксировать негативную динамику.

По информации источника, с 2015 года общая выявляемость болезней среди учащихся во всех возрастных группах выросла на 2,6%. Специалисты видят причины в самой организации учебного процесса и образе жизни современных детей.

Длительная статическая нагрузка в неправильной позе за партой способствует развитию сколиоза. Проблемы со зрением усугубляются из-за чрезмерного увлечения гаджетами и высокой зрительной нагрузки.

Рост случаев ожирения и других метаболических нарушений врачи связывают с малоподвижностью, вызванной долгим сидением на уроках и дома за выполнением заданий, а также с распространением нездорового питания.

Таким образом, школа, помимо образовательной функции, невольно стала фактором риска для здоровья подрастающего поколения, что требует пересмотра подходов к организации учебного дня и профилактики.

Ранее в Государственной думе РФ предложили увеличить количество учебных часов ключевых школьных предметов.