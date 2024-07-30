Три случая заболеваемости лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Рязанской области

В Рязанской области специалистами Роспотребнадзора зафиксировано три случая заболеваемостью лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что о первом зарегистрированном случае в регионе стало известно вчера.

Отмечается, что специалистами регионального управления Роспотребнадзора ведется обработка прибрежных зон водоемов от личинок комаров в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших. Кроме того, в Рязанской области с мая проводятся ларвицидные работы на водоемах

Ранее в Минздраве России назвали ключевые первые симптомы указанного заболевания: повышенная температура, слабость, боль в глазах, мышцах и пояснице.