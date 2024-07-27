В Минздраве перечислили симптомы лихорадки Западного Нила

Первыми симптомами при заболевании лихорадкой Западного Нила является повышенная температура, слабость, боль в глазах, мышцах и пояснице. Когда болезнь прогрессирует, появляются также заторможенность, а также нарушения движения и чувствительности. Соответствующее заявление сделали представители НМИЦ Минздрава РФ, их слова передает информационное агентство РИА Новости .

До этого поступала информация о зафиксированных 4 случаях лихорадки в Татарстане. В данный момент пациенты получают медицинскую помощь в стационарах.

В НМИЦ сообщили, что в первую очередь при лихорадке повышается температура и появляется общая слабость с интенсивной болью в голове, глазах, мышцах и пояснице. Когда болезнь прогрессирует, появляются рвота, заторможенность, нарушения движений и чувствительности, а также судороги, рассказали представители.

Они подчеркнули, что при недомогании нужно немедленно обратиться к врачу, так как инфицирование зачастую происходит через укусы инфицированных комаров.

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