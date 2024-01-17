Тридцатипятитысячные роды приняли в Щелковском перинатальном центре

Щелковский перинатальный центр был открыт в конце августа 2017 года, с того времени в данном медицинском учреждении специалисты приняли тридцать пять тысяч родов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что юбилейными стали роды с помощью операции кесарево сечение, в результате которой на свет появилась девочка ростом пятьдесят сантиметров и весом три килограмма. Мама и дочка чувствуют себя прекрасно и скоро поедут домой.

Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак подчеркнул, что благодаря постоянному развитию, центр выбирают женщины не только со всей Московской области, но и из других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство областной больницы в Балашихе начнется в 2024 году.