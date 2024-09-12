Трихолог Егорова назвала причины выпадения волос после родов

Певица Рианна рассказала, что после родов борется с облысением. Врач-трихолог Татьяна Егорова рассказала, возможно ли облысение после рождения ребенка, с чем это связано и можно ли это предотвратить и вылечить. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По ее словам, после беременности у женщины может начаться не тотальное облысение, а телогеновая алопеция, поскольку во время беременности фолликулы активны на фоне воздействия гормонов, то есть во время беременности волос всегда больше, чем обычно.

Медик добавила, что после рождения ребенка у женщины происходит гормональный сбой. Спустя несколько месяцев фаза анагена завершается, волосяные фолликулы впадают в фазу телогена, и происходит естественная потеря волос. С этим ничего нельзя сделать, только пережить.

По ее мнению, при этом если данная ситуация затягивается на год и более, то следует искать иные причины выпадения волос.

Ранее трихолог Ольга Кохас назвала причины выпадения волос осенью.