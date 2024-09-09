Трихолог Кохас назвала причины выпадения волос осенью

По словам врача-трихолога Ольги Кохас, с началом осеннего сезона у специалистов по лечению волос пациентов становится больше. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что это напрямую связано с частыми летними отравлениями: немытые фрукты, купание в грязном водоеме, проблемы с ЖКТ, сопровождающиеся интоксикацией. Так, внутри волосяных фолликул имеется своя иммунная система для силы и роста волос, а проблемы с ЖКТ ее подавляют.

По мнению медика, процесс влияния кишечных инфекций на здоровье волос растянут во времени, в связи с чем и пациенты с жалобами обращаются к специалистам уже осенью.

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