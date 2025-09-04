Трихолог Галлямова оценила слухи о массовой седине зумеров

Вопреки распространившимся в медиа заявлениям массовое поседение среди представителей поколения зумеров не подтверждено научными данными. Об этом в интервью радио Sputnik заявила доктор медицинских наук, профессор трихолог Юлия Галлямова.

Эксперт пояснила, что появление седины — это генетически запрограммированный процесс, скорость которого индивидуальна для каждого человека. У некоторых он запускается в молодом возрасте, у других — значительно позже. Врач подчеркнула, что единичные наблюдения коллег не могут считаться доказательством тренда, поскольку часто обусловлены социальными факторами: повышенным вниманием к внешности, активным обсуждением проблемы в обществе и большей обращаемостью к специалистам.

По ее словам. хотя современный образ жизни действительно создает дополнительные нагрузки — хронический недосып, цифровое напряжение, изменения в питании — прямую связь между этими факторами и ранним поседением еще предстоит доказать. Пока это лишь предположения, не подкрепленные масштабными исследованиями.

Медик резюмировала, что, несмотря на возможное субъективное восприятие увеличения случаев ранней седины, объективных свидетельств биологического феномена не существует. Процесс остается индивидуальной особенностью, связанной прежде всего с наследственностью и естественным старением организма.

