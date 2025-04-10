Трихолог Кохас предупредила об опасности процедуры по выпрямлению волос

Востребованная у девушек процедура по выпрямлению волос – кератиновое разглаживание - делает пряди гладкими и блестящими. Тем не менее кроме очевидных плюсов имеются и минусы. По словам врача-трихолога Ольги Кохас, процедуры по внедрению кератина в структуру волоса были разработаны для эластичности и блеска волос, в их составе средства имеются формальдегид, в большом объеме силиконы и керосин, которые оказывают негативное влияние на волосяные луковицы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что ключевыми компонентами человеческого волоса являются кератиновые белки, они влияют на здоровье и структуру волос. Те, кто более трех раз сделал кератиновое выпрямление, имеет весьма активную ломкость, поскольку в структуру волоса проникает керосин, и волосы начнут сечься по всей длине, ломаться, электризоваться.

По мнению медика, если девушка все же решится на кератиновое выпрямление, то через три месяца от объема не останется и следа, поскольку волосы потеряют свою плотность.

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