Россиянок предупредили об опасности красок для волос

Регулярное использование красок для волос Schwarzkopf и Syoss, в состав которых входит токсичный альдегид лилиал, опасно для здоровья, так как может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, проблемы с дыханием, а также вызвать аллергические реакции.

Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.

Она также отметила, что компонент лилиал, известный как бутилфенилметилпропиональ, в больших концентрациях приводит к воспалению волосяных фолликулов, в результате чего выпадают волосы.

Кроме того, при использовании несмываемых средств с высоким содержанием данного компонента, например, духов или косметики для ухода за кожей, это вещество может всасываться в кровь и оказывать токсическое влияние организм в целом.

Ранее сообщалось о том, что специалисты Роспотребнадзора проверят краски для волос от Schwarzkopf и Syoss на безопасность.