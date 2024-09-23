Трихолог Толстоносова назвала способы ухода за волосами в осенний сезон

Под агрессивным воздействием солнца волосы нередко к осеннему сезону истончаются, становятся ломкими и тусклыми. Врач-трихолог Виктория Толстоносова перечислила способы вернуть им здоровый вид. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прекрасным помощником в уходе станут витаминные комплексы, которые должны содержать витамины А, Е, D, C, а также витамины группы B и микроэлементы. Обязательно должен присутствовать йод, цинк, селен. Также для сухих и поврежденных волос важно регулярно использовать увлажняющие и питательные маски из арганового масла, масла макадамии, алоэ, авокадо.

Медик подчеркнула, что не стоит в данном случае использовать утюжки, фены с горячим потоком воздуха и необходимо отказаться от окрашивания волос аммиачными красками.

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