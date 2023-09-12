Тринадцать подмосковных больниц прошли аудит Института качества Росздравнадзора

Все тринадцать медицинских организаций Подмосковья, которые сотрудничают с Институтом качества Росздравнадзора в рамках приоритетного проекта «Стационар перезагрузка», прошли удит стационарной и поликлинической службы, передает пресс-служба областного Минздрава.

Эта работа нужна для того, чтобы привести оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках к единым стандартам.

Региональный Минздрав реализует целый комплекс мер и проектов, которые направлены на развитие здравоохранения, повышение доступности, безопасности и качества медпомощи, напомнил заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов на форуме системы менеджмента качества, который состоялся сегодня в Доме правительства Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли главные врачи медицинских организаций Московской области, представители Института качества Росздравнадзора и приглашенные эксперты. Они рассказали в том числе о лекарственной и эпидемиологической безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье застраховали всех работников скорой медицинской помощи.