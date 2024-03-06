Тринадцатисантиметровую миому удалили пациентке врачи в Подмосковье

В Балашихинский родильный дом поступила 49-летняя женщина с жалобами на кровянистые выделения в течение трех недель, нарастающую слабость, головокружение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что врачи провели обследования, которые помогли выявить у женщины множественную миому матки с подслизистым расположением узла, что послужило причиной маточного кровотечения. Как выяснилось, следствием длительного кровотечения стала тяжелая степень анемии, требующая переливания крови.

Врач акушер-гинеколог Анна Шестакова подчеркнул, что, учитывая тяжесть состояния такой пациентки, особенности расположения миомы матки, было принято решение об оперативном лечении — гистерэктомии. К счастью, операция прошла успешно с минимальной кровопотерей, также была проведена дополнительная медикаментозная терапия, что в совокупности способствовало скорейшему выздоровлению пациентки.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой заложил первый камень Балашихинской областной больницы.