Врачи не любят болеть. Они слишком хорошо знают, что скрывается за красивыми терминами и обнадеживающими фразами. Поэтому, когда 32-летняя Ирина Шишкина, терапевт из Алтайского края, услышала свой диагноз, профессиональные знания стали не подмогой, а приговором

«Трижды негативный рак молочной железы» — для обычного человека просто страшные слова. Для медика — понимание, что стандартные протоколы бессильны.

Что скрывается за термином

В онкодиспансере объясняют: опухоль Ирины лишена трех ключевых рецепторов — эстрогена, прогестерона и HER2. Они словно «антенны», через которые лекарства отдают команды клеткам. У ТНРМЖ этих антенн нет. Гормональная терапия бесполезна. Остается тяжелая артиллерия — химия и хирургия.

«Сначала увеличился подмышечный лимфоузел, — вспоминает Ирина. — В самой груди был лишь небольшой дискомфорт, но ничего не прощупывалось».

23 декабря — биопсия. 27 декабря — диагноз. Между этими датами рухнул привычный мир женщины, жены, матери и врача.

Красный дьявол и 16 кругов ада

Четыре первых курса химиотерапии онкологи называют «красным дьяволом». Препараты бьют по всему живому, не разбирая, где враг, а где друг. Кардиотоксичность, тошнота, ломота — лишь вершина айсберга.

«Когда после первой „химии“ выпали волосы, это был второй сильнейший стресс после постановки диагноза, — признается женщина. — Как врач я знала, что это случится, но эмоционально заранее не смогла подготовиться».

16 курсов. Почти год. Между ними — операция, удаление пораженных тканей и лимфоузлов, лучевая терапия. И постоянная борьба с собой, со страхом, с желанием сдаться.

«Под капельницей я старалась представлять, что в меня по венам вливается здоровье. Помогало то, что я медик: я понимала суть, осознавала важность препаратов».

Жизнь после

Осенью 2025 года лечение закончилось. В ноябре Ирина вернулась к работе. Сегодня она в ремиссии и говорит, что начала новую жизнь. Ту, где ценятся мелочи и каждый день — подарок.

«Трижды негативный или четырежды — какая разница: раз этот период дан в твоей жизни, значит, его нужно прожить. Это ваша проверка на любовь к жизни, — говорит Ирина другим женщинам. — Не прячьте слезы, не давите рыдания, дайте боли выйти наружу, иначе она не даст вам собраться и настроиться на лечение!».

Она уверена: жалость к себе — главный враг. Как только начинаешь жалеть, все становится хуже. А боевой настрой творит чудеса — словно кто-то невидимый подает руку и помогает выкарабкаться.

