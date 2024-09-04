Трех пациентов с «травмой ныряльщика» спасли от паралича в Подмосковье

Нейрохирурги Мытищинской больницы спасли от паралича трех пациентов с «травмой ныряльщика». Двое мужчин и одна девушка неудачно нырнули на мелководье, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Молодые люди отдыхали в разных местах, но были одинаково неосторожны при купании в водоемах. Один пострадавший получил травму шейного отдела позвоночника, второй — грудного отдела и множественные переломы позвонков, третья — травмировала шею, из-за этого у девушки была почти обездвиженной одна рука и парализовало ноги.

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев, при «травме ныряльщика» важно быстрее оказать высокотехнологичную помощь, чтобы у пострадавших было больше шансов на восстановление. В противном случае, указал специалист, человек может стать тяжелым инвалидом.

Всех пациентов оперативно прооперировали. Хирургические вмешательства длились от трех до шести часов.

«У пациентов улучшилась неврологическая картина. У девушки исчез паралич ног, уменьшился парез в руке», — сказал Сергей Сергеев.

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