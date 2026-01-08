Тройной удар по печени: гастроэнтеролог предупреждает об опасности сочетания алкоголя и сладких соков

Популярная среди многих россиян практика запивания алкогольных напитков сладкими соками или газировками может нанести серьезный ущерб здоровью печени. Об этом в интервью интернет-изданию « Абзац » предупредила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, такое сочетание создает для организма «ударную дозу» углеводов. Сахар, содержащийся в соке, в комбинации с этанолом резко усиливает токсическое воздействие и способствует более быстрому проникновению вредных веществ в клетки печени.

«Наиболее вредными являются крепкие сладкие напитки, такие как портвейн, сладкие вина или шампанское», — пояснила Дианова.

Организм не справляется с одновременной переработкой большого объема алкоголя и сахара, что приводит к накоплению жировых отложений непосредственно в тканях печени — первому шагу к серьезным заболеваниям.

Врач подчеркнула, что единственным по-настоящему безопасным вариантом является полный отказ от употребления спиртного. Если же избежать этого невозможно, то для снижения вреда стоит отказаться от сладких «запивок» в пользу обычной питьевой воды. Разбавление алкоголя водой или сильно разведенными соками может изменить вкус не в лучшую сторону, но все же несколько уменьшит катастрофическую нагрузку на главный фильтр организма. Однако, как отмечает эксперт, даже в этом случае нагрузка на печень остается существенной.

