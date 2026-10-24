Имбирь, корица и черный тмин: врачи из ОАЭ назвали три специи, которые могут продлить жизнь

Врачи из ОАЭ назвали три специи, которые одновременно улучшают здоровье и придают блюдам вкус. По данным ИА ЕЛЬ , речь идет об имбире, корице и черном тмине. Эти приправы способствуют снижению уровня сахара и холестерина в крови, а также уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярное использование таких специй позволяет не только улучшить самочувствие, но и поддерживать организм в тонусе. Специи человечество использует тысячи лет, однако их влияние на здоровье стали глубоко изучать лишь в последние десятилетия.

Каждая приправа действует по-своему, поэтому важно понимать, как и в каких количествах добавлять ее в ежедневное питание. Отдельно эксперты предупредили о соли: при чрезмерном употреблении она может быть опасна. Безопасной считается всего одна чайная ложка в день, иначе повышается риск проблем с почками, сердцем, иммунной системой и даже с мозгом. При этом важно соблюдать меру и сочетать специи с полноценным питанием, чтобы получить максимальную пользу. Таким образом, по оценке специалистов, долгожительству способствует не отдельная «супер-приправа», а разумный рацион с умеренным количеством соли и регулярным добавлением имбиря, корицы и черного тмина.