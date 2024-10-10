Турэксперт Ансталь назвала основную опасность приобретения экскурсий с улиц

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, приобретение экскурсии у непроверенных людей с улицы может быть чревато травмой, на которую не распространяется страховой случай. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что в аналогичных случаях нередко путешественников привозят в места, которые якобы являются достопримечательностями страны.

По мнению турэксперта, следует покупать экскурсии только у действующего от лица туроператора гида. Кроме того, важно всегда работать только с проверенными людьми, у которых есть отзывы.

Ранее она перечислила топ регионов РФ для отдыха с детьми в осенний сезон.