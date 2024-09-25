У двоих россиян выявили новый штамм коронавируса

У двоих россиян обнаружили новый штамм COVID-19, относящийся к варианту XEC. Один зараженный из Ростовской области, другой из Уфы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Новый штамм XEC представляет собой рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух субвариантов FLiRT (относится к семейству омикрон).

Пациенты жалуются на те же симптомы, что и при ранних штаммах вируса. Их беспокоят лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, отсутствие аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

XEC активно распространяется во Франции. Там на него приходится около выявленных 21% образцов. Также растет число заболевших в Германии и Великобритании, где на него приходится 15% и 8 % соответственно.

Ранее сообщалось о том, что в России зарегистрировали более 32 тыс. новых случаев COVID-19.