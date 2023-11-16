У несовершеннолетней в подмосковном Видном выявили доброкачественную подростковую эпилепсию

В Видновскую больницу поступила пятнадцатилетняя девушка с жалобами на эпизоды судорог с потерей сознания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Выяснилось, что у пациентки также наблюдались малые приступы — подергивание конечностей, похожее на тики, сон во время бодрствования, аура с ощущением дежавю — состояние, которое чувствует человек перед эпилептическим приступом.

Тогда специалисты медучреждения провели электроэнцефалографию — исследовании головного мозга путем воздействия на его клетки электрическими импульсами. В ходе проведенного обследования у пациентки была выявлена эпилептическая активность.

Подчеркнем, что врачи диагностировали у подростка доброкачественную подростковую эпилепсию — в большинстве случаев при применении препаратов вызывает заметное улучшение состояния. Специалисты ожидают, что юная пациентка на фоне приема лекарств сможет войти в длительную ремиссию, после чего дозу препаратов начнут снижать. И тогда при сохранении положительной динамики девочка сможет жить полноценной жизнью без лекарств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу поликлиники в Молодежном после ремонта.