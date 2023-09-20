«У штамма Пирола много мутаций»: выяснилось, насколько вероятна новая пандемия коронавируса
Вирусолог Вострухов объяснил, в чем особенность нового штамма Covid-19
Фото: [freepik.com]
На фоне новостей о новом штамме Covid-19 Пирола и росте заражений коронавирусом в России вновь стал актуален вопрос о пандемии. Может ли Пирола распространиться и привести к новому пику заболеваемости.
Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, в чем особенность нового штамма вируса и грозит ли он человечеству новой пандемией.
«У штамма Пирола много мутаций в белке Spike: он отвечает за проникновение инфекции в клетку организма. Но пока что нет достаточных оснований считать, что это новый штамм Covid-19 более заразный, чем известный Омикрон», — рассказал Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом эксперт отметил, что исследования Пиролы продолжаются: ученые наблюдают за распространением и тяжестью течения болезни.
«О мерах ограничения, таких как маски и перчатки, пока не идет речи. Но следует быть внимательнее к рекомендациях Роспотребнадзора, потому что коронавирус никуда не исчез. При подозрении на заболевание вирусом, не лечитесь самостоятельно: сразу же обращайтесь к специалисту», — посоветовал биотехнолог.
Ранее вирусолог раскрыл другие сведения о штамме Пирола.