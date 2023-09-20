«У штамма Пирола много мутаций»: выяснилось, насколько вероятна новая пандемия коронавируса

«О мерах ограничения, таких как маски и перчатки, пока не идет речи. Но следует быть внимательнее к рекомендациях Роспотребнадзора, потому что коронавирус никуда не исчез. При подозрении на заболевание вирусом, не лечитесь самостоятельно: сразу же обращайтесь к специалисту», — посоветовал биотехнолог.