У жительницы Подмосковья из-за лишнего веса разрушился тазобедренный сустав

Врачи в Видном прооперировали 42-летнюю женщину, у которой разрушился тазобедренный сустав. Это произошло из-за лишнего веса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в больницу с жалобами на боли в области бедра. В ходе обследования врачи обнаружили, что в хрящевой структуре и костной ткани сустава происходят разрушения.

Уточняется, что на момент поступления в больницу вес пациентки составлял 132 килограмма. Это приводило к дополнительной нагрузке на сустав. По словам медиков, прогрессирование болезни грозило атрофией мышц бедра.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров, пораженный артрозом тазобедренный сустав заменили искусственным.

«Из-за избыточного жирового слоя возникли трудности с доступом к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции», — отметил специалист.

Операция в итоге прошла успешно и с минимальной кровопотерей. Женщине также дали рекомендации по питанию. Сейчас ее выписали на амбулаторное лечение.

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