Ученые доказали: ежедневное употребление куркумы может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых

Пищевая приправа может стать простым подспорьем в борьбе с постоянным дискомфортом. Согласно результатам рандомизированного клинического исследования, опубликованного в научном журнале Nutrients , регулярное добавление куркумы в рацион способно достоверно снизить интенсивность хронической боли у людей старше 40 лет.

Эксперимент продолжался 21 день, в нем приняли участие 30 человек с умеренной хронической болью, оцениваемой на уровне 4-7 баллов по 10-балльной шкале. Участники получали куркуму в кулинарно привычных дозировках (300 мг, 1 или 3 грамма) либо отдельно, либо в комбинации с черным перцем. Уровень боли фиксировался трижды в день с помощью текстовых сообщений, что позволило получить детальную динамику.

К концу третьей недели исследования средние показатели боли у участников статистически значимо снизились по сравнению с исходным уровнем. При этом два ожидаемых эффекта не подтвердились: добавление черного перца, несмотря на содержание в нем пиперина (вещества, считающегося «биоусилителем»), не дало значимого дополнительного преимущества. Аналогично, увеличение дозы куркумы в рамках исследования не привело к большему обезболивающему эффекту.

Авторы работы подчеркивают, что исследование носит пилотный характер и проводилось на небольшой и преимущественно женской выборке, что требует дальнейших проверок. Тем не менее, полученные данные указывают на перспективность использования этой доступной и безопасной специи в качестве простого диетического дополнения к комплексным стратегиям управления хронической болью.