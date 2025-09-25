Ученые из Франкфурта доказали влияние газировки на психическое здоровье

Немецкие исследователи из Университетской клиники Франкфурта установили, что регулярное употребление сладких газированных напитков связано с ухудшением психического здоровья. Агентство « Прайм » сообщает, что работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Как отмечают авторы исследования, газировка приводит к увеличению в кишечнике количества бактерий Hungatella и Eggerthella. Их чрезмерный рост напрямую связан с развитием депрессивных состояний и другими психическими нарушениями.

В эксперименте участвовали 405 пациентов с диагностированной депрессией и 527 человек без подобных диагнозов. Участникам проводили анализы и фиксировали пищевые привычки, включая потребление газированных напитков.

Результаты показали, что у людей, регулярно пьющих сладкую газировку, концентрация бактерий Hungatella и Eggerthella была значительно выше нормы. Особенно выраженной зависимость оказалась у женщин, у которых риск депрессии оказался выше, чем у мужчин.

Ученые подчеркнули, что питание играет ключевую роль в профилактике психических заболеваний и должно рассматриваться как один из факторов поддержания психического здоровья.

