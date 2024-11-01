Эксперт Багрянцева развеяла миф об опасности подсластителей

Сахарозаменители нужны, чтобы не получать лишних калорий и не повышать сахар в крови. Однако есть люди, которые убеждены, что от таких добавок у них появится рак, а организм будет находиться в состоянии постоянной интоксикации.

Широко применяют подсластители и в пищевой промышленности, но в этом случае они проходят серьезные проверки на безопасность. Один из примеров — мальтит. Это добавка в виде сиропа, которая разрешена во всем мире «согласно ТД», или технической документации. Даже в самой высокой концентрации негативного эффекта на организм нет. Высокая, значит выше 5 г на 1 кг массы тела. Очень сложно съесть количество еды с подсластителем так, чтобы навредить здоровью. Однако часто производители мешают подсластитель с сахаром для более мягкого вкуса, и это важно учитывать.

Таким образом, как заключили в материале, отравиться подсластителями очень сложно. Добавка до сих пор остается предметом спора. Ведь то, что разрешено мешать в РФ, запрещено в США и ЕС, и наоборот. В одних странах нельзя использовать цикламат и соли, хотя их негативное влияние не доказано. К тому же, по правилам производители пишут о «побочках». Чаще они ограничиваются головными болями и слабительным эффектом.

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