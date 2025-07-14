Ученые нашли новый способ лечения меланомы с помощью модифицированного вируса

Ученые совершили прорыв в лечении одной из самых агрессивных форм рака кожи — продвинутой меланомы. Международное клиническое исследование IGNYTE показало эффективность модифицированного вируса простого герпеса первого типа (HSV-1) в борьбе с заболеванием, пишет Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Journal of Clinical Oncology (Clin Oncol).

В испытаниях приняли участие 140 пациентов, у которых меланома не поддавалась стандартной иммунотерапии. Исследователи использовали модифицированную форму вируса HSV-1 (RP1) в комбинации с препаратом ниволумаб. Результаты оказались впечатляющими: у трети пациентов опухоли сократились минимум на 30%, а у каждого шестого больного новообразования полностью исчезли. Примечательно, что положительный эффект наблюдался даже в отношении опухолей, в которые вирус не был введен напрямую, что свидетельствует о системном характере терапии.

RP1 представляет собой новый класс онколитических вирусов — препаратов, способных избирательно уничтожать раковые клетки и активировать иммунный ответ организма. Механизм действия основан на том, что при попадании в опухоль вирус начинает размножаться, разрушая пораженные клетки и стимулируя белые кровяные тельца к борьбе с другими раковыми очагами. При этом здоровые клетки остаются незатронутыми.

Полученные результаты особенно важны, учитывая ограниченные возможности лечения продвинутой меланомы и низкую выживаемость пациентов при неэффективной терапии. Открытие дает надежду на создание нового класса противораковых препаратов.

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