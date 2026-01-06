Ученые нашли причину, почему болезнь Альцгеймера чаще и быстрее убивает женщин

Исследование ученых Рочестерского университета выявило различия в иммунном ответе мозга на болезнь Альцгеймера у мужчин и женщин. Исследователи установили, что микроглия — резидентные иммунные клетки центральной нервной системы — у женщин демонстрирует более выраженную реакцию на амилоидные бляшки, характерные для этого заболевания, сообщает progorodsamara .

У женщин активируются специфические гены, ответственные за выработку интерферонов, что ведет к усилению воспалительных процессов и повреждению синапсов.

Также было обнаружено, что амилоидные отложения в мозге женщин отличаются большими размерами и более сложной, неправильной формой по сравнению с мужскими. Это может усиливать их негативное воздействие на функциональные нейронные связи.

Авторы работы подчеркивают, что выявленные различия носят фундаментальный характер и не связаны с гормональными факторами. Открытие указывает на значимые половые различия в патогенезе болезни Альцгеймера на уровне клеточного иммунного ответа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Neuroinflammation.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества раскрыли, какую часть банки икры занимает бесполезная жидкость.