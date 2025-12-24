Икра или икорный сок: эксперты Роскачества раскрыли, какую часть банки занимает бесполезная жидкость

Покупая банку икры, можно заплатить за бесполезный «икорный сок» — жидкость из лопнувших икринок, называемую джус. Его содержание в продукте до сих пор не регулируется законом, выяснило Роскачество. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Наличие большого количества джуса портит не только внешний вид деликатеса, но и бьет по карману потребителя: вместо 200 граммов икры можно получить 180, а остальное — жидкость. В отличие от ГОСТа, который ограничивает отстой только для продукции высшего сорта, стандарт Роскачества устанавливает более строгую норму — не более 1% джуса от общей массы. Причины его появления — грубые нарушения на всех этапах: от повреждения икры при транспортировке до несоблюдения температурного режима хранения.

Результаты проверки 2025 года показали, что 12 торговых марок все еще не дотягивают до этих требований. В их продукции содержание посторонней жидкости колеблется от 1,6% до 9,3%. Однако эксперты отмечают и позитивную динамику: если в 2018 году доля джуса в некоторых образцах доходила до чудовищных 42%, то сегодня максимальный показатель удалось сократить более чем в четыре раза.

