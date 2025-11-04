Ученые назвали людям с артритом упражнения, убивающие боли при подвижности

Новое исследование показало, что аэробные упражнения, включая ходьбу, езду на велосипеде и плавание, снижают боль при артрите коленного сустава и улучшают подвижность. Об этом сообщает Science Daily, передает Новосвят .

Ученые проанализировали 217 клинических испытаний, проведенных с 1990 по 2024 год, с участием 15 684 человек. Сравнивались различные виды физической активности — аэробные, психофизические, нейромоторные, укрепляющие, смешанные и программы на гибкость — с контрольными группами.

Результаты показали, что аэробные упражнения обеспечивали лучшие показатели по снижению боли, улучшению функции суставов, походки и общего самочувствия. Психофизические тренировки положительно влияли на краткосрочную функцию, нейромоторные — на походку, укрепляющие и смешанные программы — на среднесрочную функциональность.

Остеоартрит, возникающий из-за изнашивания суставного хряща, вызывает отеки, скованность и дискомфорт. По данным исследования, около 30% людей старше 45 лет имеют признаки заболевания на рентгеновских снимках, половина из которых испытывает выраженные боли и трудности с движением.

Отмечается, что ни один из видов физической активности не повышал риск побочных эффектов. Ограничениями исследования стали косвенные сравнения, нехватка долгосрочных данных и влияние небольших выборок на ранние результаты.

