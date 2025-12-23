Ученые объяснили, почему частое употребление горячего чая и кофе опасно для здоровья

Простая бытовая привычка может таить в себе неожиданную опасность. Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Food & Function (F&F), показало, что регулярное употребление горячего чая и кофе связано с повышенным риском развития рака желудка.

Ученые наблюдали за состоянием здоровья более 328 тыс. участников британского биобанка UK Biobank на протяжении почти 12 лет. Результаты оказались тревожными. У людей, которые выпивали более восьми чашек горячих напитков в день, риск рака желудка был на 54% выше, чем у тех, кто пил меньше.

Наиболее выраженная связь наблюдалась у любителей очень горячих напитков. В этой группе при потреблении свыше восьми чашек в день риск онкологического заболевания возрастал более чем в два раза.

Эта статистическая зависимость сохранялась даже после того, как исследователи учли другие факторы: возраст, образ жизни, курение и питание.

Основная причина, по мнению ученых, кроется в хроническом термическом раздражении слизистой оболочки желудка. Постоянные ожоги усиливают воспаление и повреждение тканей, что со временем может создавать благоприятные условия для злокачественных изменений клеток.

Результаты этого масштабного исследования дополняют уже имеющиеся данные о потенциальном вреде слишком горячей пищи и напитков.

Врачи и диетологи указывают на простой и доступный фактор профилактики: достаточно снизить температуру привычного утреннего чая или кофе в своем повседневном рационе, чтобы уменьшить потенциальные риски для здоровья.

Ранее ученые сделали другое открытие: оказывается, пара чашек кофе или чая в день защитит легкие от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы.